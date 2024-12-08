Смертельна аварія сталась 7 грудня на дорозі біля села Суходоли

У Володимирському районі Волинської області у суботу, 7 грудня, трапилась смертельна ДТП за участі автомобіля Audi та вантажівки, якою керував 33-річний львів’янин. Водій легковика загинув на місці ДТП.

Як повідомила поліція Волинської області, аварія сталась 7 грудня на дорозі біля села Суходоли. 24-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Audi, зіткнувся із вантажівкою МАN, за кермом якої перебував 33-річний житель Львова.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії, триває слідство. За фактом ДТП слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.