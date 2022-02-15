У помешканні продавця наркотиків виявили більше пів сотні поліетиленових пакетиків з наркотиками

У 24-річного мешканця Івано-Франківська поліцейські виявили посилку з наркотиками. Правоохоронці зупинили чоловіка, коли він повертався з поштового відділення. Після цього слідчі обшукали помешкання франківця та виявили у нього вдома наркотиків на 60 тис. грн, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області у вівторок, 15 лютого.

Івано-франківські поліцейські викрили 24-річного продавця наркотиків після отримання ним посилки з «товаром». Після чого у помешканні чоловіка правоохоронці виявили наркотиків, що за цінами чорного ринку становить майже 60 тис.грн.

«Під час невідкладного санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника виявлено та вилучено більше пів сотні поліетиленових пакетиків із вмістом речовини схожої на психотропну речовину, електронні ваги, фасувальний матеріал та інші речові докази. Усе вилучене відправлено на експертизу», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Чоловіку загрожує до десяти років тюрми.