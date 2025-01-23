Тіло загиблого водія з понівеченого легковика деблокували рятувальники

У Львівському районі трапилась ДТП між вантажівкою та легковиком. Унаслідок автозіткнення загинув 27-річний водій ВАЗ.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 22 січня, близько 21:50, поблизу села Велике Колодно Львівського району. На трасі Львів – Луцьк зіткнулися вантажівка MAN, якою керував 51-річний житель одного з сіл Шептицького району, та автомобіль ВАЗ 2110, за кермом якого 27-річний мешканець одного з сіл Львівського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці. Його тіло з понівеченого легковика деблокували рятувальники

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.