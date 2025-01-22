ДТП трапилася 21 січня поблизу Радехова

На Львівщині водій автомобіля Škoda Octavia на смерть збив пішохода віком близько 60 років. Поліцейські встановлюють його особу.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась ввечері у вівторок, 21 січня біля Радехова. На трасі Шептицький – Радехів – Броди 40-річний мешканець Шептицького за кермом Škoda Octavia наїзав на чоловіка віком близько 60 років. Пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Його особу встановлюють.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Усіх, хто може допомогти встановити обставини ДТП та особу загиблого, просять повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.