Пішохід загинув під колесами мікроавтобуса у Великих Грибовичах

У неділю, 19 січня, на трасі Львів – Рава-Руська у селі Великі Грибовичі водій мікроавтобуса збив пішохода. У результаті 62-річний постраждалий загинув на місці, а водій з місця аварії втік.

Як розповіли в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 7:10 ранку на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селі Великі Грибовичі. 55-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, місцевий житель, здійснив наїзд на 62-річного мешканця Львівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці.

Водій з місця аварії поїхав, згодом його розшукали поліцейські.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.