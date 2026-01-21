Львівська міськрада продала право оренди 2,8 га сільськогосподарської землі у селі Гряда

У вівторок, 20 січня, управління земельних ресурсів Львівської міськради вперше на аукціоні продало право оренди на землю сільськогосподарського призначення. Йдеться про 2,78 га у селі Гряда біля Львова.

Як повідомили у львівській мерії, ціна оренди 2,78 га у Гряді на вул. Польовій під час електронних торгів зросла у шість разів. Вид цільового призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Термін оренди – 10 років.

В міському управлінні земельних ресурсів зауважили, що цей лот був тестовим, щоб зрозуміти, чи користуються такі ділянки попитом серед покупців. А тому, чи можна далі формувати нові.

«Важливо пам'ятати, що йдеться суто про право оренди. Адже наразі на продаж земель сільськогосподарського призначення у власність діє мораторій», – наголошують посадовці.

На аукціон зголосилися два учасники. Право оренди ділянки в Гряді придбала Королевич Олена Валеріївна за ціною 64 тис. грн у рік. Стартова ціна становила 10 тис. грн. Цей лот на аукціон виставляли повторно, оскільки попередній покупець відмовився від підписання договору.

За інформацією YouControl, 28-річна Олена Королевич є донькою співробітника Волинського обласного ТЦК та СП Валерія Шелеста (його посада – старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування третього відділу Володимир-Волинського ТЦК та СП). У декларації за 2024 рік, Валерій Шелест задекларував сільськогосподарську техніку – мінітрактор JINMA JM-244 та напівпричіп. Олена Королевич також володіє земельною ділянокю в Іваничівській громаді на Волині, а Валерій Шелест має квартиру в селищі Іваничі.