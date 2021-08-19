Водій Subaru Impreza на швидкості збив шлагбаум та вилетів на колію

У четвер, 19 серпня, у селищі Брюховичі біля Львова 28-річний львів'янин на Subaru Impreza на швидкості збив шлагбаум та з’їхав у кювет прямо на залізничну колію.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 15:30. 28-річний львів’янин за кермом автомобіля Subaru Impreza не впорався з керуванням, збив шлагбаум та виїхав на залізничну колію. Унаслідок ДТП автомобіль отримав значні пошкодження. Також постраждав 18-річний пасажир авто, теж мешканець Львова. Його з травмами доставили до лікарні, діагноз ще встановлюють медики.

У ДТП постраждав 18-річний пасажир авто (фото поліції)

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини аварії.