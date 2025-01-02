Жінка переходила дорогу в місці, де відсутній пішохідний перехід

У середу, 1 січня, на вул. Широкій у Львові 28-річний водій Škoda Fabia збив 72-річну жінку, яка переходила дорогу не на пішохідному переході. Унаслідок ДТП постражлала загинула.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 16:00 на вул. Широкій у мікрорайоні Левандівка. 28-річний водій автомобіля Skoda Fabia, мешканець Львова, здійснив наїзд на 72-річну пішохідку, місцеву мешканку. Як видно з оприлюднених поліцією фото, на ділянці, де сталася аварія, немає пішохідного переходу. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці.

За кермом легковика був 28-річний львів'янин

За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.