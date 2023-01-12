71-річного велосипедиста госпіталізували з компресійним переломом хребта

У Жовкві на Львівщині водійка Suzuki Grand Vitara збила 71-річного велосипедиста. ДТП сталася у понеділок, 9 січня, однак родичі постраждалого звернулися в поліцію через два дні – 11 січня.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася 9 січня близько 15:00 на вул. Львівській у Жовкві. 29-річна водійка автомобіля Suzuki Grand Vitara, жителька одного з селищ Львівського району, здійснила наїзд на 71-річного велосипедиста, мешканця району.

Унаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За даними від медиків, чоловіка госпіталізували з компресійним переломом поперекового відділу хребта.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.