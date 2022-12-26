У ДТП біля села Суходоли загинув велосипедист

У неділю, 25 грудня, на трасі Київ-Чоп біля Бродів на Львівщині вантажівка MAN збила велосипедиста. У результаті ДТП 43-річний велосипедист загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 22:20 на трасі Київ-Чоп» в межах села Суходоли Золочівського району – за 9,5 км від Бродів. 44-річний водій вантажного автомобіля MAN, мешканець Полтавської області, скоїв наїзд на 43-річного велосипедиста, жителя одного з сіл району. Унаслідок наїзду велосипедист отримав травми, від яких помер на місці події.

Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп біля Бродів (фото поліції)

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.