Cмертельна аварія сталася на трасі Київ-Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі

У суботу ввечері, 22 жовтня, на трасі Київ-Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі біля Львова автомобіль Honda збив велосипедиста. У результаті постраждалий велосипедист загинув на місці.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася увечері суботи близько 21:30 на трасі Київ-Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі неподалік АЗС «ОККО». Водій автомобіля Honda здійснив наїзд велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та особу загиблого.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за порушення безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.