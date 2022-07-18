29-річний львів’янин потрапив у реанімацію після укусу змії
29-річний львів’янин після укусу змії потрапив у реанімацію. Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівщини.
У неділю, 17 липня, ввечері до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної лікарні після укусу змії потрапив 29-річний мешканець Львова.
Змія вкусила його за ліву стопу. Наразі він перебуває в лікарні в стані середньої важкості.
Рятувальники нагадують мешканцям Львівщини бути обережними та уважними, перебуваючи в лісі чи на природі, й взувати високе щільне взуття. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві та кущах.
Побачивши змію, не варто панікувати, наближатися до неї чи робити різкі рухи, натомість необхідно спокійно відійти.
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