29-річний львів’янин після укусу змії потрапив у реанімацію. Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівщини.

У неділю, 17 липня, ввечері до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної лікарні після укусу змії потрапив 29-річний мешканець Львова.

Змія вкусила його за ліву стопу. Наразі він перебуває в лікарні в стані середньої важкості.

Рятувальники нагадують мешканцям Львівщини бути обережними та уважними, перебуваючи в лісі чи на природі, й взувати високе щільне взуття. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві та кущах.

Побачивши змію, не варто панікувати, наближатися до неї чи робити різкі рухи, натомість необхідно спокійно відійти.