Перша поїздка на електросамокаті для 30-річної львів'янки Лілі завершилася переломом ноги

Через проблеми із пальним в Україні 30-річна львів’янка вирішила придбати електросамокат, але перша її поїздка завершилась важкою травмою. Не маючи досвіду пересування на електросамокатах, жінка упала і отримала складний перелом ноги.

Жінка зможе ходити аж через три місяці

Перш, ніж поїхати на електросамокаті на роботу, жінка вирішила зробити пробний виїзд, щоб трохи потренуватися. Але він був невдалий: жінка упала, права нога потрапила під батарею самокату і розтрощила кістку. У відділенні травматології лікарні св. Луки (колишня 8-ма міська клінічна лікарня) жінку поооперували. Їй встановили металеві конструкції та титанові пластини, на неї чекає непроста реабілітація. пацієнтка зможе ходити лише через 3 місяці, повідомили в лікарні.

Лікарі кажуть, що жінка – не перша пацієнтка, яка отримала травму через падіння з електросамоката. Минулого тижня до лікарні з важкими переломами потрапило ще троє пацієнтів. Тож медики просять львів’ян бути обережними при пересуванні містом на електросамокатах чи інших двоколісних, бо травми найчастіше виникають через необережність під час руху.