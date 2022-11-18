Водійка виїхала на зустрічне узбіччя, де мікроавтобус перекинувся

У четвер, 17 листопада, на трасі Львів-Краківець у Яворові на Львівщині 30-річна водійка на Mercedes-Benz Sprinter з'їхалав в кювет, де мікроавтобус перекинувся. У результаті постраждали троє пасажирок автомобіля.

За даними поліції, ДТП сталася близько 16:00 на трасі «Львів-Краківець» у місті Яворів. 30-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, жителька Яворова, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічне узбіччя та з’їхала у кювет, де мікроавтобус перекинувся.

У Яворові перекинувся мікроавтобус (фото поліції)

Унаслідок ДТП три пасажирки автомобіля, віком 55, 68 і 70 років, усі мешканки Новояворівська – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Про важкість травм в поліції не уточнюють.

За фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.