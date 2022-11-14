Водій відмовився від перевірки на алкоголь і пояснив, що випив після аварії

Близько опівночі на вулиці Богданівській у Львові п’яний водій Mazda перекинув власне авто, зніс дорожній знак і заперечував свій нетверезий стан. Він відмовився проходити перевірку, але патрульні поліцейські склали на нього адмінматеріали.

«37-річний водій, керуючи автомобілем Mazda 3, не був уважним, не дотримався безпечної швидкості, внаслідок чого не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожній знак та перекинувся. В транспортному засобі перебував 52-річний пасажир, який, на щастя, не постраждав», – повідомили 14 листопада у прес-службі патрульної поліції Львова.

Патрульні виявили у водія, який скоїв ДТП, ознаки сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку, однак він відмовився і сказав, що вживав алкоголь вже після ДТП. Така стаття в Кодексі про адміністративні правопорушення також передбачена. На водія склали протокол за ч. 4 ст. 130 КУпАП (вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю до проведення уповноваженою особою медичного огляду) та за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП).