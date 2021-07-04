Стрілянина сталася у ніч на неділю в місцевому ресторані «Аристократ»

У центрі Запоріжжя в ресторані «Аристократ» сталася стрілянина, в результаті якої один чоловік від отриманих поранень помер. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу ГУНП в Запорізькій області.

Як повідомляється, невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, той загинув.

«4 липня до відділу поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану, по вулиці Маяковського, невідома особа спричинила поранення (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевому мешканцю 1991 року народження. Від отриманих травм потерпілий помер», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє місцевий сайт Ria-m.tv з посиланням на свідків, свідки повідомляють, що між двома хлопцями, які відпочивали в цьому закладі, стався конфлікт. Коли словесні аргументи закінчилися – дійшла справа до зброї.

відео РІА Мелітополь

Про причини стрілянини поки інформації немає, правоохоронці встановлюють особу зловмисника та місце його знаходження. Відкрито кримінальне провадження.