30-річного чоловіка застрелили у ресторані в центрі Запоріжжя
Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та місце його знаходження
У центрі Запоріжжя в ресторані «Аристократ» сталася стрілянина, в результаті якої один чоловік від отриманих поранень помер. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу ГУНП в Запорізькій області.
Як повідомляється, невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, той загинув.
«4 липня до відділу поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану, по вулиці Маяковського, невідома особа спричинила поранення (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевому мешканцю 1991 року народження. Від отриманих травм потерпілий помер», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляє місцевий сайт Ria-m.tv з посиланням на свідків, свідки повідомляють, що між двома хлопцями, які відпочивали в цьому закладі, стався конфлікт. Коли словесні аргументи закінчилися – дійшла справа до зброї.
відео РІА Мелітополь
Про причини стрілянини поки інформації немає, правоохоронці встановлюють особу зловмисника та місце його знаходження. Відкрито кримінальне провадження.