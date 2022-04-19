30-річного мешканця Івано-Франківської області засудили до восьми років позбавлення волі за продаж накротиків та незаконне поводження зі зброєю. Наркотики знайшли в автомобілі обвинуваченого, чоловік продавав амфетамін у Калуші та носив із собою зброю. Обвинувачений у суді свою вину не визнав.

За інформацією Івано-франківської обласної прокуратури, у понеділок, 18 квітня, суд визнав 30-річного мешканця Прикарпаття винним у незаконному збуті наркотиків та незаконному поводженні зі зброєю.

«Правопорушник придбав, зберігав та збував на території Калуша психотропну речовину – амфетамін, а також зберігав у своєму автомобілі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – метилендіоксиметамфетамін. Крім того, встановлений факт носіння ним холодної зброї без передбаченого законом дозволу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Калуський міськрайонний суд визнав 30-річного чоловіка винним за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 263 ККУ (незаконний обіг психотропних речовин та незаконне поводження зі зброєю). За скоєне йому присудили 8 років позбавлення волі. Під час суду обвинувачений свою вину не визнав.