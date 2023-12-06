Всього у ланч-боксах прикордонники виявили близько півкілограма печива

Волинські прикордонники виявили у 31-річного поляка, який їхав до України, півкілограма печива з марихуаною. Випічку вилучили на експертизу.

Як повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, 31-річний поляк їхав в Україну через пункт пропуску «Устилуг». Під час перевірки його автомобіля прикордонно-митна оглядова група виявила печиво з марихуаною.

«Ланч-бокс зі “смаколиками” знаходився під переднім пасажирським сидінням, ще один харчовий контейнер знайшли на задньому сидінні автівки. Виявити “кондитерські” вироби допоміг службовий собака», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники також опублікували відео, на якому зафіксовано, як службовці проводили обшук автомобіля і знайшли там наркотичне печиво.



Понад півкілограма печива вилучили для проведення експертизи, за підсумками якої правоохоронні органи вирішуватимуть питання про відкриття кримінального провадження.