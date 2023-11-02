ДТП трапилась на трасі Красне – Золочів

На Львівщині у важкій ДТП із вантажівкою травмувався велосипедист. Із травмами його госпіталізували в реанімацію.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 1 листопада, близько 21:00, поблизу Золочева. На трасі Красне – Золочів 35-річний мешканець Хмельницької області за кермом автомобіля MAN наїхав на велосипедиста, 32-річного мешканця одного з місцевих сіл.

Унаслідок наїзду велосипедист отримав важкі травми. Його госпіталізували в реанімацію.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.