32-річній мешканці Рівного, яка збрехала поліції про пограбування, загрожує до п'яти років тюрми. Жінка написала заяву, що знайомий нібито відібрав у неї мобільний телефон. Згодом вона зізналась, що вигадала цю історію. Навіщо вона збрехала, наразі невідомо.

Інцидент стався ввечері 16 жовтня, повідомила прес-служба поліції Рівненщини. Близько 20:00 до поліції зателефонувала мешканка Рівного і повідомила, що її пограбували. Згодом вона написала заяву до Рівненського райуправління поліції, що напередодні знайомий забрав у неї мобільний телефон.

Під час допиту слідчі попередили жінку про кримінальну відповідальність за повідомлення неправдивих даних. Втім, вона наполягала, що грабіж справді був.

«Через деякий час рівнянка зізналася, що такого факту не було та вона все вигадала. Відтак, із статусу потерпілої стала підозрюваною, а потому – обвинуваченою», – йдеться у повідомленні. Навіщо вона збрехала, невідомо.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 383 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення). Наразі розслідування завершили, матеріали справи відправили до суду. Жінці загрожує мінімум від двох до п'яти років обмеження волі, а максимально – до п'яти років тюрми.