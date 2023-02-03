Мешканка Рівного відбулась умовним покаранням за безпідставне звинувачення знайомого у грабежі. До поліції 32-річна жінка через те, що знайомий начебто вирвав у неї з рук мобільний телефон і втік. Жінка навіть написала заяву, але після попередження поліції про кримінальну відповідальність за фейкові звинувачення вона зізналась, що все вигадала. У скоєному вона розкаялась, тож суд звільнив її від основного покарання.

До поліції з повідомленням про грабіж жінка зателефонувала ввечері 16 жовтня. Пізніше особисто прийшла у відділення, аби написати заяву. Вона розповіла, що напередодні знайомий вирвав у неї мобільний телефон з рук і втік.

Під час допиту слідчі попередили жінку про кримінальну відповідальність за повідомлення неправдивих даних. Втім, вона наполягала, що грабіж справді був. «Через деякий час рівнянка зізналася, що такого факту не було та вона все вигадала. Відтак, із статусу потерпілої стала підозрюваною, а потому – обвинуваченою», – повідомляли в поліції. Навіщо жінка збрехала, невідомо.

Судове засідання у цій справі відбулось 1 лютого в Рівненському міському суді. Жінка визнала себе винною та розкаялась. Про обвинувачену відомо, що раніше вона судимостей не мала. Також у неї на утриманні є двоє неповнолітніх дітей.

Суддя Святослав Рогозін визнав її винною у порушенні ч.2 ст. 383 ККУ (неправдиве повідомлення про злочин) та ч.2 ст. 384 ККУ (неправдиве показання свідка), але звільнив від основного покарання, призначивши лише рік умовно. За проведення експертиз жінка повинна заплатити 3 тис. грн.

Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.