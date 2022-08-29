33-річний львівʼянин потрапив у реанімацію після укусу змії
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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33-річний мешканець Львова після укусу змії потрапив до лікарні. Його стан – середньої важкості.
Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, у неділю, 28 серпня, до рятувальників надійшло повідомлення, що в Львівську обласну клінічну лікарню госпіталізували 33-річного львівʼянина, якого за ліву стопу вкусила змія. Зараз він перебуває в стані середньої важкості.
Рятувальники нагадують мешканцям Львівщини бути обережними та уважними, перебуваючи в лісі чи на природі, й взувати високе щільне взуття. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві та кущах.
Побачивши змію, не варто панікувати, наближатися до неї чи робити різкі рухи, натомість необхідно спокійно відійти.
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