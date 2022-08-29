33-річний мешканець Львова після укусу змії потрапив до лікарні. Його стан – середньої важкості.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, у неділю, 28 серпня, до рятувальників надійшло повідомлення, що в Львівську обласну клінічну лікарню госпіталізували 33-річного львівʼянина, якого за ліву стопу вкусила змія. Зараз він перебуває в стані середньої важкості.

Рятувальники нагадують мешканцям Львівщини бути обережними та уважними, перебуваючи в лісі чи на природі, й взувати високе щільне взуття. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві та кущах.

Побачивши змію, не варто панікувати, наближатися до неї чи робити різкі рухи, натомість необхідно спокійно відійти.