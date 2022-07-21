Ввечері середи, 20 липня, до реаніманції Турківської центральної районної лікарні потрапила 12-річна дівчинка, яку за ногу вкусила змія. Стан дитини – середньої важкості, повідомила прес-служба ДСНС наступного дня після інциденту.

Дитина потрапила у лікарню ввечері 20 липня, близько 19:30. Дівчинка, 2010 року народження, є жителькою села Буковинка Самбірського району. Зараз вона перебуває у реанімаційному відділенні лікарні, її стан – середньої важкості.

Рятувальники застерігають мешканців Львівщини бути обережними перебуваючи у лісі чи на природі. «Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», – нагадують рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно у місті Новий Розділ, що на Львівщині, виявили двох рідкісних червонокнижних змій. Одну змію знайшли на території дитячого садка, іншу – на дамбі місцевого озера.