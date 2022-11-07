Автомобіль Volkswagen Passat з'їхав у ставок в селі Ренів

У селі Ренів на Тернопільщині внаслідок перекидання автомобіля у ставок загинув 33-річний чоловік. За попередньою версією, аварія сталась через те, що він не впорався з керуванням. Від травм водій помер на місці. З пошкодженого автомобіля загиблого чоловіка діставали рятувальники.

Як повідомила прес-служба ДСНС Тернопільщини, аварія сталась близько 20:30 у суботу, 5 листопада. У селі Ренів Залозецької громади водій автомобіля Volkswagen Passat B6 не впорався з керуванням та з'їхав у ставок. Внаслідок травм він загинув на місці.

«Для деблокування тіла та ліквідації наслідків ДТП до місця події залучалися черговий караул 17-ї пожежно-рятувальної частини другого пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди села Залізці», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета зазначив, що водій 1989 року народження, мешкав у селі Ренів. Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).