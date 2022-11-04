Після вчинених аварій п'яний водій втік з місця

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцеві центру пробації Тернопільщини, який скоїв п'яну ДТП. Чоловік зіткнувся на зустрічній смузі з позашляховиком, тоді збив велосипедиста і втік з місця аварії. У потерпілого велосипедиста діагностували перелом ключиці та черепно-мозкову травму. Посадовцеві вже вручили підозру, йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Аварія сталась ще 14 жовтня цього року у селі Біла неподалік Чорткова, але відомо про неї стало у п'ятницю, 4 листопада, після повідомлення прес-служби ДБР. Зазначається, що за кермом автомобіля перебував начальник сектору центру пробації Тернопільщини.

«Посадовець центру, який займається організацією виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, був за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з позашляховиком. Проте він не зупинив авто, продовжив рух і збив велосипедиста», – йдеться у повідомлені. Після скоєного водій втік з місця ДТП.

Лікарі діагностували у потерпілого велосипедиста черепно-мозкову травму та перелом ключиці. Водій та пасажири авто, в яке в’їхав посадовець, не постраждали.

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Йому загрожує максимум до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом до п'яти років.