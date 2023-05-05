Водій Volkswagen Touareg допустив наїзд на 46-річного пішохода

На Рівненщині 34-річний водій позашляховика на смерть збив пішохода, який перетинав дорогу по нерегульованому переходу. Від травм потерпілий загинув на місці.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 09:30 у п'ятницю, 5 травня, неподалік села Користь Корецької громади.

«Поліцейські на місці події попередньо встановили, що 34-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg, житель Львівщини, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу», – йдеться у повідомленні.

️Від отриманих травм 46-річний постраждалий мешканець села Стовпин загинув на місці події. Станом на 10:30 на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює деталі інциденту.