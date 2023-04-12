Поліція затримала 35-річного нападника, мешканця Меденич

У вівторок, 11 квітня, у селищі Меденичі біля Дрогобича на Львівщині 35-річний чоловік напав з ножем двох односельців, які зробили йому зауваження не вживати алкогольна напої на зупинці громадського транспорту.

За даними поліції, інцидент трапився у вівторок близько 22:00. Двоє місцевих чоловіків проїжджали на велосипедах повз зупинку громадського транспорту та зробили зауваження односельцю, який розпивав там алкогольні напої. Після цього між ними виник конфлікт, під час якого нападник завдав односельцям тілесні ушкодження своїм кишеньковим ножем. Далі він втік з місця події.

Різанина сталася на зупинці громадського транспорту (фото поліції)

Постраждалих 40-річного та 21-річного мешканців селища доправили в Дрогобицьку лікарню. У старшого діагностували проникаюче поранення черевної порожнини, в молодшого – проникаюче поранення грудної клітки. Стан обох пацієнтів медики оцінили як важкий.

Завдяки записам з камер відеоспостереження, поліцейські встановили і затримали нападника. Ним виявився 35-річний житель селища. Йому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст.121 ККУ). Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Правоохоронці не розголошують, де стався інцидент. За даними ZAXID.NET, різанина відбулася у селищі Мединичі Дрогобицького району на зупинці поблизу супермаркету «Рукавичка».