36-річна спортсменка з Тернополя отримала серйозні травми на відпочинку у Таїланді
Ольга Турчин терміново потребує нейрохірургічної операції, на яку необхідно 17 тис. євро
Тернопільська бодібілдерка Ольга Турчин отримала перелом носа і тріщину в черепі під час катання на водному атракціоні у Таїланді. Жінці необхідно терміново провести нейрохірургічну операцію, яка коштує понад 17 тис. євро. Тернополянка розповіла ZAXID.NET, що вже в лікарні з'ясувалося, що страховка не покриває такий вид лікування, тому зараз кошти на лікування і реабілітацію спортсменки збирають усі небайдужі.
У Таїланд Ольга Турчин полетіла разом із друзями, які брали участь у тренуваннях та спортивних зборах. Два дні тому, 14 лютого, після тренування вона із подругою вирішили покататися на водному атракціоні і під час цього жінка впала і сильно вдарилася головою об іншого туриста, який сидів попереду. «Мене витягнули з води, повезли в лікарню. Там зробили МРТ і виявилося, що в мене тріщина в голові і два переломи в носі. Ніс також змістився. Лікарі сказали, що необхідна термінова нейрохірургічна операція, що полетіти додому я не можу, бо просто політ можу не перенести і помру в літаку. Вартість операції понад 17 тис. євро», – розповіла ZAXID.NET постраждала Ольга Турчин.
Жінка додала, що вона сподівалася, що страховка покриє витрати на лікування. Але виявилося, що такий вид операцій страхова компанія не покриває, тому вона з друзями оголосила про благодійний збір коштів. «Я почуваюся жахливо, мені з кожним днем стає все гірше. А в таїландській лікарні, поки в мене не буде грошей, нічого не роблять. Коли я приїхала у медустанову, то лікарі і медсестри залишили мене на кілька годин просто сидіти в кріслі», – додала Ольга Турчин.
Тернополянка розповіла, що окрім неї на атракціоні отримали травми ще двоє людей. Але вони мають незначні ушкодження шиї. А от її травма виявилася найважчою. Компанія, яка обслуговує атракціон, на якому каталася тернополянка, передала постраждалій 600 доларів.
Гроші збирають на рахунок самої Ольги Турчин (5168 7574 1384 6108) або сестри в PayPal (irenkakulyas@gmail.com). Наразі відомо, що в таїландській лікарні погодилися прооперувати тернополянку сьогодні, 16 лютого. Адже, за висновками лікарів, довше чекати не можна, а для того, щоб кістки нормально зрослися треба негайно надати спеціалізовану допомогу. Попереду в Ольги також довга реабілітація.
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