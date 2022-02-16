МРТ показало, що в жінки тріщина в черепі і два переломи носа зі зміщенням

Тернопільська бодібілдерка Ольга Турчин отримала перелом носа і тріщину в черепі під час катання на водному атракціоні у Таїланді. Жінці необхідно терміново провести нейрохірургічну операцію, яка коштує понад 17 тис. євро. Тернополянка розповіла ZAXID.NET, що вже в лікарні з'ясувалося, що страховка не покриває такий вид лікування, тому зараз кошти на лікування і реабілітацію спортсменки збирають усі небайдужі.

У Таїланд Ольга Турчин полетіла разом із друзями, які брали участь у тренуваннях та спортивних зборах. Два дні тому, 14 лютого, після тренування вона із подругою вирішили покататися на водному атракціоні і під час цього жінка впала і сильно вдарилася головою об іншого туриста, який сидів попереду. «Мене витягнули з води, повезли в лікарню. Там зробили МРТ і виявилося, що в мене тріщина в голові і два переломи в носі. Ніс також змістився. Лікарі сказали, що необхідна термінова нейрохірургічна операція, що полетіти додому я не можу, бо просто політ можу не перенести і помру в літаку. Вартість операції понад 17 тис. євро», – розповіла ZAXID.NET постраждала Ольга Турчин.

Ольга Турчин до нещасного випадку Вигляд Ольги на другий день після травми

Жінка додала, що вона сподівалася, що страховка покриє витрати на лікування. Але виявилося, що такий вид операцій страхова компанія не покриває, тому вона з друзями оголосила про благодійний збір коштів. «Я почуваюся жахливо, мені з кожним днем стає все гірше. А в таїландській лікарні, поки в мене не буде грошей, нічого не роблять. Коли я приїхала у медустанову, то лікарі і медсестри залишили мене на кілька годин просто сидіти в кріслі», – додала Ольга Турчин.

Тернополянка розповіла, що окрім неї на атракціоні отримали травми ще двоє людей. Але вони мають незначні ушкодження шиї. А от її травма виявилася найважчою. Компанія, яка обслуговує атракціон, на якому каталася тернополянка, передала постраждалій 600 доларів.

Гроші збирають на рахунок самої Ольги Турчин (5168 7574 1384 6108) або сестри в PayPal (irenkakulyas@gmail.com). Наразі відомо, що в таїландській лікарні погодилися прооперувати тернополянку сьогодні, 16 лютого. Адже, за висновками лікарів, довше чекати не можна, а для того, щоб кістки нормально зрослися треба негайно надати спеціалізовану допомогу. Попереду в Ольги також довга реабілітація.