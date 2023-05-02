Водійка Volkswagen Golf збила свою односельчанку у Скваряві

У понеділок, 1 травня, у селі Скварява Золочівського району на Львівщині 37-річна водійка Volkswagen Golf збила 46-річну пішохідку, свою односельчанку.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 11:30 у селі Скварява, що за 13 км від Золочева.

37-річна водійка автомобіля Volkswagen Golf, місцева жителька, здійснила наїзд на 46-річну пішохідку – мешканку того ж села. У результаті ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За даними від медиків, у постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом ноги та забої.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватиці загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.