Пустомитівський районний суд виніс вирок водієві Volksvagen Crafter, який під дією метадону збив 13-річного велосипедиста. Суд призначив йому 4 роки і 5 місяців ув’язнення.

ДТП трапилась 15 серпня 2023 року на трасі Львів – Самбір в Оброшиному. 37-річний водій Volksvagen Crafter виїхав правим бортом за межі правої смуги руху на узбіччя, де збив 13-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП хлопчик отримав важкі травми.

Як повідомили у прокуратурі, водій перебував за кермом під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Йдеться наркотичний препарат «метадон», який він отримував у межах програми замісної підтримувальної терапії.

21 липня Пустомитівський районний суд визнав його винним за ч. 2 ст. 286-1 ККУ та призначив 4 років і 5 місяців ув’язнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.