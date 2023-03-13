37-річного нападника затримала поліція

У суботу, 11 березня, в одному з сіл Золочівського району на Львівщині 37-річний чоловік важко поранив 38-річного чоловіка своєї сестри, штрикнувши його шилом у груди. Постраждалого госпіталізували з важкими травмами, а нападнику загрожує вісім років в’язниці.

За даними поліції Львівщини, побутовий конфлікт між родичами стався 11 березня близько 19:00 на території домогосподарства, де вони спільно проживали. Під час сварки 37-річний чоловік завдав удар шилом у груди своєму на рік старшому шваґрові, спричинивши йому тілесні ушкодження, які медики кваліфікували як важкі. Зараз постраждалий перебуває на лікуванні.

Нападника затримала поліція, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Йому вже повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.