Кам'янець-Подільський суд призначив вісім з половиною років ув'язнення 37-річному переселенцю, який до смерті побив сусіда. Конфлікт між чоловіками стався у гуртожитку в Кам'янці-Подільському, де обоє тимчасово проживали як вимушені переселенці. Нападник декілька разів вдарив потерпілого кулаками в голову, після чого 37-річний чоловік помер. У суді обвинувачений пояснив, що не мав наміру вбивати сусіда, а лише хотів захистити сина, на якого начебто напав чоловік, і просив перекваліфікувати справу на статтю про самооборону. Втім, суд таки визнав його винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Зазначимо, що вбивство чоловік скоїв 13 вересня минулого року. Двоє чоловіків – вимушених переселенців, тимчасово проживали у гуртожитку у Кам’янці-Подільському.

«У вересні 2022 року у коридорі гуртожитку під час словесного конфлікту обвинувачений наніс потерпілому низку ударів кулаками по голові. У результаті чоловік зазнав закритої черепно-мозкової травми та інших тяжких тілесних ушкоджень. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть 37-річного переселенця», – повідомляє обставини справи прес-служба обласної прокуратури.

Як розповів у суді обвинувачений, в той день між його дружиною та потерпілим виникла суперечка щодо грошей на ремонт спільного холодильника. Під час сварки чоловік начебто вдарив його дружину і тоді схопив за горло сина. Обвинувачений зазначив, що він наніс всього два удари, аби зловмисник відпустив його сина. Наміру на вбивство він не мав, тому просив перекваліфікувати справу та не призначати суворе покарання.

Судове засідання у цій справі відбулось 5 січня. Суддя Ярослав Воєвідко визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження) і призначив йому вісім з половиною років ув'язнення. Зазначимо, що максимально чоловікові загрожувало до десяти років тюрми.

Вирок суду поки що не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.