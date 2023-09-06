37-річний Василь зі своїми рятівниками (зліва направо) хірург Ярослав Лунь, ерготерапевт Дарина Марусенко і хірургиня Марія Кузейків

До львівської лікарні св. Луки з міста Перемишляни, що на Львівщині, госпіталізували 37-річного мешканця, який у млині травмував кисть руки. Права кисть у нього практично була відірвана, розріз пройшовся по дузі від великого пальця і аж до мізинця. Чоловікові загрожувала ампутація, але хірургам вдалося врятувати кінцівку.

Василь, так звати пацієнта, отримав травму у млині, коли молов пшеницю, кажуть у лікарні.

«Щось перешкоджало роботі млина, ймовірно, він забився пилом чи брудом. Я вирішив пропхати зерно рукою. Раптово зубці захопили великий палець та протягли крізь млин всю руку», – повідомив лікарям чоловік.

Він відразу вимкнув пристрій, перемотав понівечену кінцівку і побіг до друга, щоб той відвіз його до місцевої лікарні. Там йому надали першу допомогу і відправили до Львова, у відділення хірургії кисті лікарні св. Луки.

«У пацієнта травматичне відчленування правої кисті, великого пальця та мізинця, множинні переломи, дефекти кісткової та м'яких тканин, а також пошкодження сухожиль, артерій та м’язів», – констатували лікарі.

Травмованого чоловіка відразу взяли в операційну. Операція була тривалою та клопіткою з використанням мікрохірургічних технік та інструментарію. Під час операції хірурги пришили пальці, зафіксували кістки, провели пластику шкіри і відновлення сухожиль.

«Ризик ампутації кисті у цього пацієнта був дуже високий. Пацієнт запхав руку у млин для зерна і отримав ампутацію кисті циркулярно. Важка перша реконструктивна операція, потім інтенсивна медикаментозна терапія та друга пластична операція, і тоді хороша реабілітація. Рука працює , функція добра і косметично теж має гарний вигляд», – розповіла ZAXID.NET хірургиня Марія Кузейків.

Нещодовно Василь приїжджав до лікарні на контрольний огляд. Хірурги станом руки пацієнта, як і Василь, задоволені: рука працює, її функції відновилися.