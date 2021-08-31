У ніч з 30 на 31 серпня в одному з сіл Самбірського району двоє злочинців викрали 38-річного чоловіка з його власного будинку. Їх оперативно затримала поліція приблизно за 10 км від місця викрадення.

Як повідомляє Нацполіція Львівщина, приблизно опівночі 30 серпня до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що її чоловіка викрали невідомі.

Як встановили правоохоронці, зловмисники проникли у будинок близько 23:30. Погрожуючи пістолетом, вони вивели на вулицю 38-річного власника будинку, закрили йому обличчя шапкою, посадили у багажник авто Škoda та поїхали в невідомому напрямку. Випадок трапився у одному з сіл Самбірського району.

Поліція затримала двох мешканців Самбірського району віком 24 та 36 років

Поліцейські протягом години встановили місцезнаходження автомобіля викрадачів та затримали їх у місті Рудки на відстані близько 10 кілометрів від місця скоєння злочину. 38-річного чоловіка звільнили, загрози його життю немає.

Правоохоронці встановили особи викрадачів – мешканців Самбірського району віком 24 та 36 років та вилучили у них пістолет, який скерували на експертизу.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що наразі розглядають кілька мотивів вчинення цього злочину, однак деталей не повідомляють.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.