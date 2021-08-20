32-річний озброєний злочинець грабував кредитні установи у Києві

Під час спроби втекти з України львівська поліція затримала небезпечного злочинця, який займався збройними нападами на кредитні установи в Києві. За тяжкі злочини 32-річний чоловік може провести у тюрмі 12 років, повідомила прес-служба поліції Києва у четвер, 19 серпня.

Затриманий злочинець у липні двічі вчиняв розбійні напади на різні кредитні установи у Києві, погрожуючи пістолетом. Під час першого нападу бандит забрав з каси 30 тис. грн, а от під час другого йому не вдалося отримати гроші. Кредитний менеджер почав кликати на допомогу, озброєний нападник втік. Грабіжника швидко ідентифікували по камерах спостереження і оголосили у розшук.

Камери спостереження зафіксували грабіжника на вокзалі у Львові

«Ми дізнались, що чоловік планує втекти за кордон, а відтак у співпраці з поліцейськими Львівщини виявили його в автобусі на шляху виїзду з України», – розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський.

Затримання небезпечного злочинця відбувалося у Львові. Виявилося, що нападником є 32-річний уродженець Полтавської області, який зараз проживає на Київщині; раніше несудимий.

Під час обшуків вдома у чоловіка поліцейські знайшли пістололет з яким він нападав на установи. Під час допиту він пояснив, що займався грабежами, щоб розрахуватися з боргами.

Зараз затриманий під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.