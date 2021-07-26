У центрі Львова патрульні затримали грабіжника, який, як виявилося, переховувався від слідства у справі щодо побоїв та мордування. У ніч із суботи на неділю, 25 липня, 24-річний мешканець Львівщини пограбував 38-річного іноземця.

«У центральній частині міста патрульні виявили чоловіка, який біг. Екіпаж зупинив його, щоби з'ясувати, що сталося. Чоловік, 38-річний іноземець повідомив, що його щойно побили та забрали телефон. Він надав описи компанії, зокрема, одного з нападників, який його вдарив», – повідомили у патрульній поліції.

24-річний мешканець Львівщини був у нетверезому стані

Патрульні почали шукати порушників. На вул. Театральній вони побачили особу, яка підпадала під опис постраждалого. Чоловік, який виявився 24-річним мешканцем Львівщини, був у нетверезому стані. Поліцейські встановили, що його від червня цього року розшукує Червоноградський районний відділ поліції через переховування від слідства у справі за ч. 1 ст. 126 (Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень) ККУ. У патрульній поліції не повідомляють деталей справи, через яку розшукували чоловіка.

Заявника та ймовірного зловмисника супроводили у відділ поліції для встановлення обставин.