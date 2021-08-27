Поранений таксист ще встиг попросити про допомогу адміністраторів ресторану «Форест» біля стадіону «Україна»

Водій львівського таксі отримав вогнепальні поранення, від яких помер у лікарні. Його у п'ятницю вранці підстрелили двоє невідомих, яких поліція уже оголосила у розшук. Поранений таксист ще встиг попросити допомоги у ресторані біля стадіону «Україна», але медики виявилися безсилі.

За інформацією депутата міськради Ігоря Зінкевича, близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення від жінки, що у ресторан на вул. Василя Стуса, 47 зайшов поранений чоловік.

«Заявниця повідомила, що в ресторан «Форест» зайшов поранений чоловік, який сказав, що він водій таксі, що невідомі особи у нього стріляли зі зброї, є кровотеча», – стверджує Зінкевич.

Пізніше у лікарні таксист помер.

У скоєнні злочину поліція підозрює двох чоловіків, яких уже оголосили у розшук. Прикмети розшукуваних: один чоловік середньої тілобудови, зріст 175 см, в чорній кепці, куртка коротка червоного кольору, чорні штани (можливо спортивні), в руках мав смугасті. Прикмети другого підозрюваного: зріст 180-185 см, міцної тілобудови, блайзер темного кольору.

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