Працівники поліції та СБУ провели обшук вдома у чоловіка

У Рівному правоохоронці викрили 38-річного чоловіка на поширенні комуністичної символіки та пропаганди. Дописи чоловік публікував у забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте». За скоєне йому загрожує до п'яти років тюрми.

Про викриття чоловіка стало відомо у п'ятницю, 6 січня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Встановлено, що 38-річний мешканець Рівного на своїй сторінці у забороненій соцмережі «ВКонтакте» поширював комуністичну символіку.

«Співробітники СБУ регіону встановили, що зловмисник, незважаючи на широкомасштабне російське вторгнення на територію України, продовжував поширювати заборонену в Україні радянську символіку та лозунги, які використовує держава-агресор для ведення інформаційної війни проти нашої держави», – додають в прес-службі СБУ Рівненщини.

На підставі ухвали суду за місцем проживання рівнянина поліцейські провели обшук, у ході якого вилучили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної символіки), яка передбачає максимум до п'яти років тюрми з конфіскацією майна. Незабаром зловмиснику оберуть запобіжний захід.

Додамо, що переважно у подібних справах суди призначають умовне покарання. До прикладу, у вересні минулого року Рівненський суд призначив лише рік умовно чоловікові, який поширював «ВКонтакте» дописи з комуністичною символікою.