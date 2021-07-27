На Львівщині у цьому році відібрали 20 проектів, які профінансують в рамках програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад на суму 5,5 млн грн.

У вівторок, 27 липня, у Львівській облраді повідомили, що представники громад-переможців отримали сертифікати на реалізацію проектів та підписали угоди про співпрацю з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». Підписання угод означає початок виконання проектних робіт.

Цього року з-поміж понад 470 поданих заявок у Львівській області відібрали до фінансування 20 проектів. Загальний бюджет становить майже 5,5 грн. Проекти профінансують за кошти обласного бюджету Львівщини та державного бюджету у рамках проекту «Карпатська мережа регіонального розвитку».

Перелік проектів-переможців (фото ЛОР)

Пріоритетними напрямками у цьому році є закупівля медичного обладнання для лікарень для подолання наслідків Covid-19, встановлення відеоспостереження та придбання спорядження для надзвичайників у карпатських громадах, збереження історико-культурної спадщини.

У Львівській області з 2018 року у межах цієї програми реалізовано 45 проектів із загальної кількості 150, які були втілені у карпатському регіоні. Призовий фонд конкурсу об’єднав фінансові ресурси бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, а також державного бюджету і бізнесу.