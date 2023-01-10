Ввечері понеділка, 9 січня, 40-річний львів'янин кілька разів вдарив свого знайомого ножем у груди та живіт. Поранений вижив, а його нападник вже затриманий, повідомила прес-служба поліції.

Випадок трапився у квартирі на вул. Науковій. Вночі о 00:30 до поліції надійшло повідомлення, що у квартирі лежить поранений 42-річний чоловік. Медики, які також приїхали на виклик, негайно госпіталізували пораненого, зафіксувавши у нього рани грудей та живота.

«Встановлено, що того вечора потерпілий перебував у гостях. Під час розпивання спиртних напоїв у нього виник конфлікт зі ще одним гостем, у ході якого 40-річний зловмисник завдав йому удари ножем у груди та живіт», – повідомили у поліції.

40-річного зловмисника затримали та оголосили про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За

умисне тяжке тілесне ушкодження чоловікові львів'янину загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.