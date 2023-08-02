Мотоцикл з'їхав у кювет на заокругленій ділянці дороги

Неподалік міста Костопіль на Рівненщині сталась смертельна аварія, у якій загинув мотоцикліст. За попередньою версією, ДТП сталась через те, що водій не впорався з керуванням.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 16:40 у вівторок, 1 серпня, між Костополем та селом Мала Любаша.

«41-річний водій мотоцикла Suzuki, житель села Лісопіль, на заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини та перекинувся у кювет. Отримані травми виявилися несумісні з життям: медики «швидкої» лише констатували смерть чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Деталі аварії з'ясовують слідчі у рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).