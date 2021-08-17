Чоловік запропонував поліцейським хабар, щоб уникнути покарання за їзду без водійського посвідчення

У понеділок, 16 серпня, у Золочеві на Львівщині поліцейські зупинили водія автомобіля Opel за порушення правил дорожнього руху. Виявилося, що водій вже позбавлений водійських прав. Аби уникнути нового покарання, він запропонував поліцейським 4 тис. грн хабара.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 9:00 ранку у Золочеві. Поліцейські зупинили автомобіль Opel, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки з'ясувалося, що за кермом був 41-річний місцевий мешканець, який за рішенням суду був позбавлений водійських прав терміном на рік за нетверезу їзду.

Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення за керування без прав (ч.4 ст.126 КУпАП) водій запропонував правоохоронцям хабар 4 тис. грн. У такий спосіб він хотів уникнути покарання. При цьому чоловіка попередили про кримінальну відповідальність, однак він наполягав на своєму.

На місце викликали слідчих. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1ст.369 (пропозиція хабара службовій особі) ККУ. Винуватцю загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі на термін до чотирьох років.