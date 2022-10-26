41-річний водій на пішохідному переході збив літню жінку на смерть

У Сокалі 41-річний водій кросовера Mitsubishi Outlander збив на смерть літню жінку. 76-річна мешканка Сокаля переходила дорогу на переході, коли на неї наїхав автомобіль. Від отриманих травм загинула на місці аварії, повідомила прес-служба поліції.

Смертельна ДТП сталася у вівторок, 25 жовтня, близько 08:00 ранку. Водій Mitsubishi Outlander їхав вулицею Яворницького і збив 76-річну мешканку Сокаля, яка переходила дорогу. Від отриманих травм жінка померла ще до приїзду медиків.

Поліція не уточнює як саме сталася аварія, однак з опублікованих оперативних фото, помітно, що аварія сталася на пішохідному переході.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 41-річному водієві, також мешканцю Сокаля, загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати автомобілем.

Правоохоронці встановлюють обставини події.