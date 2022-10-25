ДТП сталася у зоні пішохідного переходу на вул. Варшавській

У понеділок вранці, 24 жовтня, на вул. Варшавській у Львові водій автомобіля Opel Omega збив двох пішохідок. Жінки з травмами госпіталізовані до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 7:15 на вул. Варшавській.

49-річний львів’янин за кермом автомобіля Opel Omega скоїв наїзд на пішохідок – мешканок Львова, віком 51 та 63 роки. Жінок з травмами доставили в лікарню. Судячи з фото, оприлюднених поліцією, ДТП сталася у зоні пішохідного переходу. Про тяжкість травм постраждалих в поліції не повідомляють.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.