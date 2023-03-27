Завдяки допомозі рятувальників чоловік серйозних травм не отримав

У Кам'янці-Подільському працівники ДСНС врятували 43-річного чоловіка, який застряг на скелі і не міг вибратись. Потерпілого дістали рятувальники та передали бригаді швидкої допомоги. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник ДСНС Хмельниччини Віталій Гречанюк, серйозних травм чоловік не отримав, наразі з ним все добре.

Нещасний випадок стався близько 18:30 у неділю, 26 березня, повідомили у прес-службі ДСНС Хмельницької області. Приблизно в цей час до рятувальників надійшло повідомлення під очевидців, що на вулиці Карвасари у Кам'янці-Подільському на допомогу кликав 43-річний чоловік.

Керівником рятувальної операції став начальник караулу шостої пожежно-рятувальної частини Сергій Івах. «Наш караул приїхав до місця події за лічені хвилини, адже пожежно-рятувальний підрозділ знаходиться зовсім поруч із цим місцем. Рятувальну систему прикріпили на мене, я взяв рацію і почав спуск донизу. Навколо були чагарники, я почав гукати, щоб зорієнтуватися, але постраждалий був настільки переляканий, що не міг промовити жодного слова», – розповів Сергій Івах.

Коли Сергій Івах побачив чоловіка, то хотів вдягнути на нього карабін та ремінь, але це вийшло зробити лише з другого разу. Через значні зарості на поверхню було небезпечно підійматися, тому Сергій прийняв рішення спускатися донизу.

«По рації я дав команду трьом рятувальникам, які залишилися зверху, опускати нас. До низу було приблизно 10 метрів – висота триповерхового будинку», – продовжив він.

Чоловіка передали медикам «швидкої». Коли він трохи оговтався, то розповів, що того вечора вирішив як завжди прогулятись фортецею. Він сходив все нижче і нижче похилою скелею, доки не зрозумів, що знаходиться на відступі, і рухатися далі вже не може. Чоловік хотів вибратися на поверхню, до якої було якихось півтора метри, але лише поранив руки.

Відомо, що 43-річному потерпілому надали всю необхідну медичну допомогу. Наразі його стан здоров'я задовільний.