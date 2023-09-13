Пізно ввечері вівторка, 12 вересня, у прикордонному селі на Закарпатті помер 47-річний чоловік, якого вкусив шершень. Зі слів родичів, раніше у нього не проявлялись алергічні реакції на укуси ос та бджіл.

Як повідомили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги 13 вересня, напередодні о 22:43 медики отримали виклик у село Сасово на Виноградівщині, у чоловіка виявили алергічну реакцію на укус шершня. Медики прибули на місце за шість хвилин, але 47-річний закарпатець був уже мертвим.

Зі слів сімейного лікаря, якого ще раніше викликала родина, він ввів медикаменти і, станом на приїзд бригади «швидкої», вже близько 10 хвилин проводив серцево-легеневу реанімацію, однак безуспішно.

Як повідомив фельдшер бригади, зі слів родичів, чоловік ніколи не скаржився на проблеми із здоров’ям. Будь-які алергічні прояви на укуси бджіл та ос у нього ніколи не спостерігалися. Стан чоловіка стрімко погіршився, коли шершень ужалив його у передпліччя, йому стало важко дихати. Медики наголошують, що у таких випадках треба негайно викликати «швидку», адже важлива кожна хвилина, щоб вберегти життя.

Остаточно причину смерті чоловіка встановить судово-медична експерта.

Загалом, з початку літнього періоду медики закарпатської «швидкої» 82 рази виїжджали на виклики з приводу укусів комах. Жодного смертельного випадку за цей період не зафіксовано. Це перший – із трагічним наслідками.