Затриманому загрожує до семи років тюрми

Львівські поліцейські затримали раніше судимого 47-річного львів’янина, який торгував боєприпасами. Затримали торговця зброєю одразу після продажу ручної гранати «Ф-1».

«29 січня о 15:30 правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України після реалізації ним ручної гранати “Ф-1”», – повідомили в поліції Львівщини.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.