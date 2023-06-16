Команда лікарів, які допомогли львів'янину Олександру (на фото посередині) позбутися нападів судом

Нейрохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона вперше самостійно провели оперативне втручання на мозку з пробудженням. Під час видалення пухлини розміром 6 на 5 см 49-річний львів‘янин Олександр 50 хвилин був при свідомості і відповідав на запитання лікарів. Його пробудили спеціально, аби під час видалення пухлини не пошкодити важливі ділянки мозку.

Торік у вересні Олександр дізнався про важке захворювання дружини, тоді у нього й виник перший судомний напад. Думав, що це через стрес. Цьогоріч в лютому, коли син пішов на війну, знову стрес і знову судоми. Відтоді напади виникали щодня по п’ять і більше разів. Пацієнту також дошкуляли головний біль, порушення пам'яті та мовлення, повідомили в лікарні.

У лікарні св. Пантелеймона, куди чоловік звернувся по медичну допомогу, йому провели обстеження, зокрема, МРТ з контрастуванням та виявили у мозку пацієнта пухлину розміром 6 на 5 см. Новоутворення вразило ліву лобно-скроневу частку, яка відповідає за мовлення, пам'ять та рухи.

Вихід один – видалити пухлину. Аби знизити ризики і не задіти під час операції важливі ділянки мозку, нейрохірурги вирішили провести операцію з пробудженням.

«Awake sugery – це операція, під час якої пацієнта будять перед безпосереднім видаленням пухлини. І цю частину втручання людина на операційному столі знаходиться при тямі. Це необхідно для того, аби під час видалення утворення не пошкодити функціонально важливі структури мозку. Все відбувається за участі великої мультидисциплінарної команди лікарів: хірургів, нейрофізіологів, анестезіологів та логопедів», – кажуть у лікарні.

На початку операції Олександр був під наркозом. Нейрохірурги відкрили черепну коробку, дійшли до кори головного мозку і тоді почали будити пацієнта. 50 хвилин він був при свідомості та відповідав на контрольні запитання логопеда, а нейрохірурги тим часом обережно видаляли пухлину.

Операція тривала три години та пройшла успішно. Вже на наступний день після втручання Олександра перевели з реанімації у звичайну палату і на п’ятий день виписали з лікарні. Судомних нападів більше нема. Дружині, кажуть у лікарні, також вдалося побороти важку недугу.