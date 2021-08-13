Кархіохірурги просять зголоситися батьків, діти котрих мають ваду серця

50 маленьких українців різного віку з різних регіонів України готова безкоштовно прооперувати медична мережа «Добробут». Оперативні втручання буде проводити досвідчена команда фахівців з сучасним технічним забезпеченням.

Про цю ініціативу 12 серпня у соціальних мережах повідомив лікар-анестезіолог центру кардіохірургії «Добробуту» Євгеній Мельник.

«Маємо чудову новину. Є благодійна ініціатива медична мережа «Добробут» та меценатська допомога, завдяки чому п‘ятдесять маленьких українців різного віку від немовлят і старші із вродженими вадами серця отримають безоплатне хірургічне лікування вади серця. В чудових умовах нової клініки з сучасним технічним забезпеченням та досвідченою командою фахівців», – повідомив Євгеній Мельник.

Лікар додав, що такі вади серця, як дефекти перегородок: міжпередсердної, міжшлуночкової, неповна атріо- вентрикулярна комунікація лікуються за мініінвазивними методиками, через невеликий розріз без порушення цілісності грудини, з косметичним ефектом та майже невидимим післяопераційним рубцем.

Керівник кардіохірургічного напряму клініки «Добробут» Олександр Бабляк повідомив ZAXID.NET, що документ, який підтверджує наявність вади серця: висновок ехокардіографії (УЗД серця) або виписка з лікарні чи консультація кардіохірруга, слід надіслати на електроннну адресу dobrobutcardio@gmail.com разом з контактними телефонами батьків.

«Лікарі розглядають документи впродовж 2-3 днів і дають зворотній зв‘язок про можливість корекції вади мініінвазивним методом. Фонди фінансують операції, які можна провести за мініінвазивною методикою. Орієнтовно, це 70% всіх вроджених вад серця. Подібні мініінвазивні операції при складних вроджених вадах серця є найсучаснішим досягненням світової кардіохірургії. Враховуючи, що наша команда володіє цими методиками, ми вирішили зробити їх доступними для дітей в Україні незалежно від рівня соціального забезпечення їхніх сімей», – каже Олексанр Бабляк.

Як повідомили ZAXID.NET працівники клініки «Добробут», загалом діти в лікарні після проведених операцій перебувають 4-5 днів. У реанімації - одну-півтори доби. На час, коли діти в реанімації, батьки мусять знайти собі житло, а в інші дні один із батьків перебуває в клініці разом з дитиною.