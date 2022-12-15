На момент приїзду пожежників вогонь вибивався з вікон та з-під даху будинку

У четвер вночі, 15 грудня, горів житловий будинок у селі Монастирок Бродівської громади на Львівщині. Унаслідок пожежі загинула 51-річна жінка.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа в дерев’яному житловому будинку в селі Монастирок Золочівського району сталася близько 1:30 ночі. На момент прибуття пожежників полум’я вибивалося з вікон та з-під даху будинку. Очевидці повідомили, що в помешканні може бути жінка.

Під час розвідки палаючої будівлі в одній з кімнат знайшли мертвою 51-річну жінку – дочку власниці будинку. Пожежу гасили близько півтора години.

Вогонь знищив перекриття будинку, речі домашнього вжитку, пошкодив дах та стіни. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.